Фигурист рассказал, сколько его коллег было в упавшем в США самолёте. Сам он не смог попасть на рейс
Маравилла: На борту упавшего в Вашингтоне самолёта находилось 14 фигуристов
Как минимум 14 фигуристов находились в разбившемся в Вашингтоне самолёте. Об этом заявил американский фигурист Джон Маравилла, который не смог попасть на рейс.
«Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. К счастью, это был не мой самолёт, но я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолёте... Я не хочу называть имён, но в самолёте было около 14 фигуристов», — приводит его слова РИА «Новости».
Маравилла уточнил, что не учитывал тренеров и родителей спортсменов. Случившееся он назвал трагедией. Сам спортсмен не смог попасть на роковой рейс, о чём сообщил в соцсетях.
Напомним, пассажирский самолёт Bombardier, на борту которого находилось 64 человек, в том числе фигуристы, столкнулся с вертолётом в воздухе и упал в реку вблизи аэропорта в Вашингтоне. Вертолёт совершал тренировочный полёт, на его борту было трое военных. Сообщается, что эта катастрофа стала самой масштабной в США за 16 лет.
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