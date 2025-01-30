Фигурист рассказал, сколько его коллег было в упавшем в США самолёте. Сам он не смог попасть на рейс

Как минимум 14 фигуристов находились в разбившемся в Вашингтоне самолёте. Об этом заявил американский фигурист Джон Маравилла, который не смог попасть на рейс.

«Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. К счастью, это был не мой самолёт, но я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолёте... Я не хочу называть имён, но в самолёте было около 14 фигуристов», — приводит его слова РИА «Новости».