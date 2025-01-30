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Регион
30 января, 07:48

«Это граждане США»: В ФФКР заявили об отсутствии фигуристов РФ на борту разбившегося самолёта

ФФКР: Российских фигуристов не могло быть на борту упавшего в США самолёта

В Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФКР) прокомментировали крушение самолёта в Вашингтоне, на борту которого находились бывшие российские фигуристы. В организации заявили, что никого из действующих отечественных спортсменов там не было.

«Это граждане США, наших [из российской федерации фигурного катания] там быть не могло, мы не комментируем», — приводит сообщение SHOT.

Сын российских чемпионов-фигуристов Максим Наумов находился в разбившемся в Вашингтоне самолёте
Сын российских чемпионов-фигуристов Максим Наумов находился в разбившемся в Вашингтоне самолёте

Как сообщал Life.ru, 30 января пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в воздухе и упал в реку Потомак около национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту, предварительно, было 64 человека, в том числе фигуристы, возвращавшиеся с чемпионата США в Канзасе. Самолёт разорвало на части. На борту вертолёта, совершавшего тренировочный полёт, было трое военных. На данный момент известно о 19 погибших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sanit Fuangnakhon

Никита Никонов
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