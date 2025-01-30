Ранее выступавшие за РФ Митрофанов и Ефимова могли быть на борту рухнувшего в США самолёта

На борту трагически разбившегося в Вашингтоне самолёта могли находиться такие фигуристы, как Миша Митрофанов и Алиса Ефимова, которые ранее представляли Россию на международной арене. Эта пара завоевала золотые медали на чемпионате по фигурному катанию в Канзасе в категории спортивных пар. Однако об их местонахождении в данный момент нет достоверной информации. Об этом пишет SHOT.

Алиса Ефимова, родившаяся в Финляндии, выступала за сборные России, Германии и США. Наибольших успехов она достигла именно в тандеме с Митрофановым, и их выступления в США всегда вызывали бурные овации — зрители вставали, чтобы приветствовать их.