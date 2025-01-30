Ранее выступавшие за РФ Митрофанов и Ефимова могли быть на борту рухнувшего в США самолёта
В разбившемся в США самолёте могли находиться Миша Митрофанов и Алиса Ефимова
Алиса Ефимова и Миша Митрофанов. Обложка © ТАСС / Tony Gutierrez
На борту трагически разбившегося в Вашингтоне самолёта могли находиться такие фигуристы, как Миша Митрофанов и Алиса Ефимова, которые ранее представляли Россию на международной арене. Эта пара завоевала золотые медали на чемпионате по фигурному катанию в Канзасе в категории спортивных пар. Однако об их местонахождении в данный момент нет достоверной информации. Об этом пишет SHOT.
Алиса Ефимова, родившаяся в Финляндии, выступала за сборные России, Германии и США. Наибольших успехов она достигла именно в тандеме с Митрофановым, и их выступления в США всегда вызывали бурные овации — зрители вставали, чтобы приветствовать их.
По предварительным данным, на борту самолета находились 14 фигуристов. Известно, что среди них не было Ильи Малинина, который стал трёхкратным чемпионом США по фигурному катанию. Малинин — сын известных российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова.
О том, что на борту рухнувшего самолёта были представители российской школы фигурного катания, стало известно ранее. Предварительно, в их числе были российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также их сын Максим. Официального подтверждения данной информации не поступало.
Напомним, утром 30 января по московскому времени пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в воздухе и упал в реку Потомак вблизи аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. На борту, предварительно, находилось 64 человека. Самолёт разорвало на части. На борту вертолёта, совершавшего тренировочный полёт, было трое военных. На данный момент известно о 19 погибших.