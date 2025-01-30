Авиакатастрофа в США
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Регион
30 января, 09:28
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Песков: Подтверждаются печальные данные о россиянах в упавшем в США самолёте

Информация о том, что на борту упавшего в США самолёта находились российские фигуристы и другие граждане РФ, находит подтверждение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются», — заявил представитель Кремля на брифинге, комментируя информация о фигуристах на борту самолёта.

Песков добавил, что на борту находились и другие россияне. Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Москве соболезнуют людям, потерявшим своих близких в этой трагедии.

Четверо российских фигуристов из списка пассажиров рухнувшего в США самолёта вышли на связь
Четверо российских фигуристов из списка пассажиров рухнувшего в США самолёта вышли на связь

Напомним, авиакатастрофа произошла в ночь 30 января по местному времени: пассажирский Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в небе и упал в реку Потомак у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту самолёта находилось 64 человека, в том числе фигуристы, которые возвращались с чемпионата США в Канзасе. Вертолёт перевозил троих военнослужащих. На данный момент сообщается о 19 жертвах катастрофы, однако число погибших может вырасти. Среди пассажиров были русскоговорящие фигуристы и тренеры, которые участвовали в чемпионате США. Что известно о трагедии — в материале Life.ru.

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Life.ru

Александр Юнашев
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