Песков: Подтверждаются печальные данные о россиянах в упавшем в США самолёте

Информация о том, что на борту упавшего в США самолёта находились российские фигуристы и другие граждане РФ, находит подтверждение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются», — заявил представитель Кремля на брифинге, комментируя информация о фигуристах на борту самолёта.