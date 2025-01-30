Тела пассажиров рухнувшего в США самолёта начало прибивать к берегу

В США к берегу начало прибивать останки тел, предположительно, пассажиров упавшего над Вашингтоном самолёта. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Останки тел и самолёта начало прибивать к расположенному в штате Вирджиния берегу реки Потомак», — говорится в сообщении.