Тела пассажиров рухнувшего в США самолёта начало прибивать к берегу
CBS: К берегу начало прибивать останки тел пассажиров упавшего в США самолёта
Река в США, куда рухнул самолёт. Обложка © ТАСС / Роман Баландин
В США к берегу начало прибивать останки тел, предположительно, пассажиров упавшего над Вашингтоном самолёта. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Останки тел и самолёта начало прибивать к расположенному в штате Вирджиния берегу реки Потомак», — говорится в сообщении.
По данным американских СМИ, как минимум 19 тел были извлечены из реки после авиакатастрофы. Сейчас на месте ЧП идут спасательные работы.
Напомним, что авиакатастрофа произошла утром 30 января: пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в небе и упал в реку Потомак у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. По предварительным данным, на борту воздушного судна было 64 человека. На борту вертолёта — трое военнослужащих. Сейчас известно о 19 жертвах авиакатастрофы. В числе пассажиров находились русскоговорящие фигуристы и тренеры, участвовавшие в чемпионате США. Песков подтвердил печальные данные о россиянах в упавшем самолёте. В Москве соболезнуют людям, потерявшим своих близких в этой трагедии.