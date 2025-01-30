Журова: Нельзя разделять погибших при крушении в США фигуристов на своих и чужих

В ночь на 30 января над Вашингтоном разбился пассажирский самолёт, на котором, предположительно, находились бывшие российские фигуристы. Как отметила депутат Госдумы Светлана Журова, пока ведётся расследование и выясняются новые обстоятельства, сложно делать какие-то заявления. При этом разделять погибших фигуристов на «наших» и «чужих» нельзя. По словам парламентария, если родственники погибших захотят похоронить тела на территории РФ, власти обязательно помогут с этим.

«В этой ситуации сейчас пытаются разделить — наши они или не наши. Даже если они на каком-то этапе и уехали, и выступали там, я считаю, что все они наши, они русские, и в этом смысле мы сопереживаем. Да и по каждому погибшему в этом самолёте, это прежде всего человек», — сказала Журова.

Депутат Журова про крушение в США. Видео © Life.ru

Парламентарий добавила, что американские власти вряд ли примут помощь от России, а вот родственникам жертв поддержка вполне может пригодиться. Также депутат отметила, что всегда стоит надеяться на лучший исход и большее число выживших.

«Когда происходят такие события, на самом деле нужно хотя бы несколько дней, для того чтобы полностью проведено было и расследование, были вывешены все списки, потому что бывают случайности, фантастические случайности, когда мы сейчас принесём кому-то соболезнования, а выяснится, что человек не сел на самолёт, или он спасся», — сказала Журова.