Журова: Нельзя разделять погибших при крушении в США фигуристов на своих и чужих
В ночь на 30 января над Вашингтоном разбился пассажирский самолёт, на котором, предположительно, находились бывшие российские фигуристы. Как отметила депутат Госдумы Светлана Журова, пока ведётся расследование и выясняются новые обстоятельства, сложно делать какие-то заявления. При этом разделять погибших фигуристов на «наших» и «чужих» нельзя. По словам парламентария, если родственники погибших захотят похоронить тела на территории РФ, власти обязательно помогут с этим.
«В этой ситуации сейчас пытаются разделить — наши они или не наши. Даже если они на каком-то этапе и уехали, и выступали там, я считаю, что все они наши, они русские, и в этом смысле мы сопереживаем. Да и по каждому погибшему в этом самолёте, это прежде всего человек», — сказала Журова.
Депутат Журова про крушение в США. Видео © Life.ru
Парламентарий добавила, что американские власти вряд ли примут помощь от России, а вот родственникам жертв поддержка вполне может пригодиться. Также депутат отметила, что всегда стоит надеяться на лучший исход и большее число выживших.
«Когда происходят такие события, на самом деле нужно хотя бы несколько дней, для того чтобы полностью проведено было и расследование, были вывешены все списки, потому что бывают случайности, фантастические случайности, когда мы сейчас принесём кому-то соболезнования, а выяснится, что человек не сел на самолёт, или он спасся», — сказала Журова.
Ранее сообщалось, что на борту разбившегося в США пассажирского самолёта находились фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, ставшие чемпионами мира в 1994 году. После завершения спортивной карьеры они переехали в США. Журова была лично знакома с Шишковой, вместе они выступали на Олимпиаде 1994 года в норвежском Лиллехаммере.
Напомним, что в четверг, 30 января, пассажирский борт столкнулся с военным вертолётом в небе и упал в реку у аэропорта в Вашингтоне. По предварительным данным, на рейсе было 64 человека. На борту вертолёта — трое военнослужащих. Сейчас известно о 19 жертвах авиакатастрофы. Сообщалось, что в списке пассажиров находились русскоговорящие фигуристы и тренеры, участвовавшие в чемпионате США. В Кремле подтвердили печальные данные о россиянах в упавшем самолёте. В Москве соболезнуют людям, потерявшим своих близких в этой трагедии.
Life.ru