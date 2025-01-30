Авиадиспетчер раскрыл, что увидел сразу после столкновения самолёта и вертолёта в США

Аудиозапись, расшифрованная телеканалом NBC, свидетельствует о том, что авиадиспетчер, находившийся на дежурстве в момент авиакатастрофы над Вашингтоном, наблюдал в небе огненный шар сразу после столкновения гражданского самолёта с военным вертолётом. По его словам, катастрофа произошла на середине реки Потомак.

«Я просто увидел огненный шар, а потом он исчез. После их падения в реку я не видел ничего. Но столкновение произошло примерно в полумиле от посадочной полосы», — приводит телеканал текст записи слов диспетчера.