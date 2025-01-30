Авиадиспетчер раскрыл, что увидел сразу после столкновения самолёта и вертолёта в США
NBC: Диспетчер рассказал об огненном шаре в небе после авиакатастрофы в США
Аудиозапись, расшифрованная телеканалом NBC, свидетельствует о том, что авиадиспетчер, находившийся на дежурстве в момент авиакатастрофы над Вашингтоном, наблюдал в небе огненный шар сразу после столкновения гражданского самолёта с военным вертолётом. По его словам, катастрофа произошла на середине реки Потомак.
«Я просто увидел огненный шар, а потом он исчез. После их падения в реку я не видел ничего. Но столкновение произошло примерно в полумиле от посадочной полосы», — приводит телеканал текст записи слов диспетчера.
Сразу после инцидента диспетчеры приняли меры по обеспечению безопасности и закрыли все взлётно-посадочные полосы аэропорта Рейгана, расположенного в непосредственной близости от места столкновения самолёта с вертолётом. Поисковые работы в настоящее время продолжаются.
Напомним, 30 января пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в небе и упал в реку Потомак у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту самолёта, по предварительным данным, находилось 64 человека. Вертолёт, участвовавший в тренировочном полёте, перевозил троих военнослужащих. На данный момент сообщается о 19 жертвах катастрофы. Что известно о трагедии — в материале Life.ru.
AP / TAСС