Советская фигуристка Волянская находилась на борту разбившегося в США самолёта

Бывшая советская фигуристка Инна Волянская также оказалась на борту разбившегося самолёта в США. По предварительным данным, она, к сожалению, не выжила. Более семи лет Волянская работала тренером в Вирджинии и прилетела на чемпионат вместе с командой Ashburn Ice House. Об этом пишет SHOT.

В своей спортивной карьере Инна добилась значительных успехов в парном катании, выступая за СССР в тандеме с Валерием Спиридоновым. Их дуэт завоевал шесть международных титулов, оставив яркий след в истории фигурного катания. После завершения карьеры спортсменки Волянская выбрала новую жизнь в Америке, где продолжила делиться своим опытом и страстью к фигурному катанию с молодыми талантами.