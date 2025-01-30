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30 января, 08:05

Советская фигуристка Волянская находилась на борту разбившегося в США самолёта

Инна Волянская и Евгений Спиридонов, 1981 год. Обложка © ТАСС / Зуфаров Валерий

Инна Волянская и Евгений Спиридонов, 1981 год. Обложка © ТАСС / Зуфаров Валерий

Бывшая советская фигуристка Инна Волянская также оказалась на борту разбившегося самолёта в США. По предварительным данным, она, к сожалению, не выжила. Более семи лет Волянская работала тренером в Вирджинии и прилетела на чемпионат вместе с командой Ashburn Ice House. Об этом пишет SHOT.

В своей спортивной карьере Инна добилась значительных успехов в парном катании, выступая за СССР в тандеме с Валерием Спиридоновым. Их дуэт завоевал шесть международных титулов, оставив яркий след в истории фигурного катания. После завершения карьеры спортсменки Волянская выбрала новую жизнь в Америке, где продолжила делиться своим опытом и страстью к фигурному катанию с молодыми талантами.

Ранее выступавшие за РФ Митрофанов и Ефимова могли быть на борту рухнувшего в США самолёта
Ранее выступавшие за РФ Митрофанов и Ефимова могли быть на борту рухнувшего в США самолёта

Как сообщал Life.ru, 30 января пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в воздухе и упал в реку Потомак около национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту, предварительно, было 64 человека, в том числе фигуристы, возвращавшиеся с чемпионата США в Канзасе. Самолёт разорвало на части. На борту вертолёта, совершавшего тренировочный полёт, было трое военных. На данный момент известно о 19 погибших. В их числе могут быть российские фигуристы.

Оксана Попова
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