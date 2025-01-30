«Мне очень жаль»: Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном

В авиакатастрофе в Вашингтоне не осталось выживших. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, добавив, что среди жертв есть россияне. В связи с трагедией американский лидер выразил соболезнования семьям погибших. Он также отметил, что экипаж пассажирского лайнера действовал верно, катастрофу спровоцировал вертолёт.

«Это действительно затронуло многих людей, в том числе, к сожалению, граждан других стран. <…> Среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались в этом самолете. Мне очень-очень жаль», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.