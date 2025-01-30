«Мне очень жаль»: Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном
Трамп выразил соболезнования после гибели россиян в авиакатастрофе в США
В авиакатастрофе в Вашингтоне не осталось выживших. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, добавив, что среди жертв есть россияне. В связи с трагедией американский лидер выразил соболезнования семьям погибших. Он также отметил, что экипаж пассажирского лайнера действовал верно, катастрофу спровоцировал вертолёт.
«Это действительно затронуло многих людей, в том числе, к сожалению, граждан других стран. <…> Среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались в этом самолете. Мне очень-очень жаль», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.
По его словам, США уже «в контакте» с российской стороной по поводу погибших в авиакатастрофе. Штаты будут готовы помочь с передачей останков погибших россиян на родину, добавил американский лидер.
Ранее лётчик назвал причину столкновения самолёта и вертолёта в США. Авиакатастрофа могла случиться из-за разности в управлении движением гражданских и военных воздушных судов. Напомним, что на борту пассажирского самолёта находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Ещё три человека находились в вертолёте. Американские спасатели считали, что выживших в авиакатастрофе нет.
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