Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
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Регион
30 января, 17:01

«Мне очень жаль»: Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном

Трамп выразил соболезнования после гибели россиян в авиакатастрофе в США

В авиакатастрофе в Вашингтоне не осталось выживших. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, добавив, что среди жертв есть россияне. В связи с трагедией американский лидер выразил соболезнования семьям погибших. Он также отметил, что экипаж пассажирского лайнера действовал верно, катастрофу спровоцировал вертолёт.

«Это действительно затронуло многих людей, в том числе, к сожалению, граждан других стран. <…> Среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались в этом самолете. Мне очень-очень жаль», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, США уже «в контакте» с российской стороной по поводу погибших в авиакатастрофе. Штаты будут готовы помочь с передачей останков погибших россиян на родину, добавил американский лидер.

Установлены личности 11 фигуристов, погибших в авиакатастрофе в США
Установлены личности 11 фигуристов, погибших в авиакатастрофе в США

Ранее лётчик назвал причину столкновения самолёта и вертолёта в США. Авиакатастрофа могла случиться из-за разности в управлении движением гражданских и военных воздушных судов. Напомним, что на борту пассажирского самолёта находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Ещё три человека находились в вертолёте. Американские спасатели считали, что выживших в авиакатастрофе нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Алена Пенчугина
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