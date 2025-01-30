«Разные подходы»: Лётчик назвал причину столкновения самолёта и вертолёта в США
Эксперт Попов: ЧП в США могло произойти из-за разницы в технологиях полёта судов
Авиакатастрофа в США могла случиться из-за разности в управлении движением гражданских и военных воздушных судов. Такое мнение выразил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук Владимир Попов. По его словам, организационные вопросы по использованию воздушного пространства в районе аэропорта имени Рейгана вряд ли были согласованы между военными и пассажирской авиацией.
«У гражданских более всё документально отработано, то есть это аэронавигационные карты, системы обязательного контроля и «железные системы» заходов на посадку при выполнении отдельных манёвров. У военных это всё идёт более динамически и предполагается, что может изменяться, потому что они работают, как правило, по обстановке», — указал эксперт в эфире «Радио 1».
Попов добавил, что гражданские — это рейсовые самолёты, вертолёты, идущие строго по заданному маршруту. Эти транспортные средства выполняют команды на разных каналах управления: канал руления, канал взлёта, канал полёта по кругу, выход или вход в сектор, отход от аэропорта, уточнил эксперт.
«У военных, как правило, в районе аэродрома или аэропорта имеется один или два канала управления. То есть разница уже в технологии работы, которая характеризует работоспособность и обеспечение безопасности полётов. А ещё важно, что для гражданских лётчиков не характерны введения радиоосмотрительности и визуальной осмотрительности, тем более ночью — что свойственно для военных», — сказал специалист.
По словам Попова, вероятно, вертолётчик при входе в зону ответственности аэропорта, работал по правилам гражданской авиации. Также он отметил, что пассажирский самолёт шёл на попутно пересекающихся курсах, вероятно, выполнял снижение. Эксперт считает, что вина лежит на обоих лётчиках, хотя технологически они были подготовлены по-разному.
Напомним, на борту пассажирского самолёта Bombardier авиакомпании PSA Airlines, который столкнулся с военным вертолётом Black Hawk, находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Винтокрылая машина перевозила троих военнослужащих. Из воды достали тела около 30 человек. Причины ЧП устанавливаются. По данным СМИ, на борту самолёта находились бывшие российские фигуристы. Американские спасатели считают, что выживших в авиакатастрофе нет.
ТАСС / AP / Carolyn Kaster