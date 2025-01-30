«Разные подходы»: Лётчик назвал причину столкновения самолёта и вертолёта в США

Авиакатастрофа в США могла случиться из-за разности в управлении движением гражданских и военных воздушных судов. Такое мнение выразил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук Владимир Попов. По его словам, организационные вопросы по использованию воздушного пространства в районе аэропорта имени Рейгана вряд ли были согласованы между военными и пассажирской авиацией.

«У гражданских более всё документально отработано, то есть это аэронавигационные карты, системы обязательного контроля и «железные системы» заходов на посадку при выполнении отдельных манёвров. У военных это всё идёт более динамически и предполагается, что может изменяться, потому что они работают, как правило, по обстановке», — указал эксперт в эфире «Радио 1».

Попов добавил, что гражданские — это рейсовые самолёты, вертолёты, идущие строго по заданному маршруту. Эти транспортные средства выполняют команды на разных каналах управления: канал руления, канал взлёта, канал полёта по кругу, выход или вход в сектор, отход от аэропорта, уточнил эксперт.

«У военных, как правило, в районе аэродрома или аэропорта имеется один или два канала управления. То есть разница уже в технологии работы, которая характеризует работоспособность и обеспечение безопасности полётов. А ещё важно, что для гражданских лётчиков не характерны введения радиоосмотрительности и визуальной осмотрительности, тем более ночью — что свойственно для военных», — сказал специалист.