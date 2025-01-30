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Регион
30 января, 11:46

Уже более 30 тел достали из воды на месте авиакатастрофы в Вашингтоне

NBC: Тела более 30 погибших достали из воды на месте авиакатастрофы в Вашингтоне

Аварийные службы в Грейвелли-Пойнт на месте крушения самолёта. Обложка © ТАСС / AP

Аварийные службы в Грейвелли-Пойнт на месте крушения самолёта. Обложка © ТАСС / AP

На месте катастрофы самолёта над Вашингтоном обнаружили и извлекли тела более 30 погибших. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на свои источники.

«Спасатели извлекли более 30 тел из воды», — информирует телеканал.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

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Пассажирский самолёт Bombardier PSA Airlines столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в небе и упал в реку Потомак у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне ночью 30 января. По предварительным данным, на борту воздушного судна было 64 человека — 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолёта — трое военнослужащих. По информации СМИ, в числе пассажиров были русскоговорящие фигуристы и тренеры, участвовавшие в чемпионате США. В Кремле подтвердили печальные данные о россиянах в упавшем самолёте и выразили соболезнования.

Никита Никонов
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