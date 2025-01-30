Лётчик нашёл простое объяснение, почему авиакатастрофа в США не является терактом

Авиакатастрофа в США, в ходе которой произошло столкновение пассажирского самолёта и военного вертолёта, не является терактом. Об этом в интервью aif.ru сообщил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

«Это не могло быть преднамеренным столкновением, так как вертолет управляется двумя пилотами, и, вероятно, на борту находился также инженер или техник. Если бы это был теракт, выбор небольшого самолета выглядел бы нелогично — гораздо более целесообразно было бы атаковать воздушное судно с 200-400 пассажирами», — подчеркнул он.

Сытник отметил, что речь идёт о небрежности и роковой случайности, поэтому за данную авиакатастрофу несут ответственность диспетчеры и экипаж вертолёта. Он добавил, что пилоты пассажирского судна не имели возможности избежать столкновения.