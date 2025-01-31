Люди Х. Есть ли на Украине легитимная власть и кто может подписать мирный договор Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам по мирному урегулированию ситуации на Украине, однако остро стоит вопрос, кто от Незалежной может в них участвовать и подписывать документы. Life.ru разбирался в этой ситуации с экспертами. 30 января, 21:25 Кто из представителей Украины может вести переговоры с Россией. Обложка © ТАСС / Kay Nietfeld, Alberto Pezzali, © Shutterstock / FOTODOM / Marian Weyo

Переговоры между Россией и Украиной о завершении военного конфликта стали в последнее время одной из главных тем всех мировых СМИ. Свои мнения по этому вопросу высказывают лидеры государств, политики, политологи и журналисты, выдвигаются различные предположения о том, каким может быть это соглашение, а также когда оно может быть заключено и кем подписано. Однако точки над «i» в этом вопросе расставил президент России Владимир Путин в своём интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Кто теперь Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Czarek Sokolowski

Глава РФ напомнил, что переговоры о завершении конфликта начались с первых дней СВО, отметив при этом, что вести такие переговоры можно с кем угодно, включая Владимира Зеленского, поскольку это — вопрос непринципиальный. А принципиальным является вопрос о том, кто будет подписывать итоговое соглашение. С украинской стороны это должен быть легитимный представитель государства, наделённый соответствующими полномочиями. Зеленский, по мнению Владимира Путина, таким представителем быть не может, поскольку срок его полномочий истёк — и он больше не является легитимным главой государства. Напомним, что у главы киевского режима Зеленского 21 мая 2024 года официально закончился президентский срок. Сам он считает, что из-за военного положения его полномочия продолжаются.

— Вести переговоры можно с кем угодно. Только он в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Но, если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю ему таких людей, которые будут с ним эти переговоры вести, пожалуйста, — пояснил Владимир Путин.

По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдана Безпалько, этими словами Владимир Путин чётко дал понять, что не считает Зеленского равнозначным партнёром и сам лично ни при каких условиях с ним ни о чём разговаривать не будет.

— Именно так эти слова президента и следует понимать, — подчеркнул Богдан Безпалько. — С Зеленским может вести не переговоры, а какой-то диалог, может быть, кто-то из политиков второго или третьего эшелона. Допустим, заместитель министра иностранных дел или заместитель министра обороны, а возможно, председатель какого-то думского комитета.

Есть ли на Украине легитимная власть

Здание правительства Украины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AndriiKoval

Эксперты пока не видят на Украине легитимных органов власти, с которыми Россия могла бы заключить некое обязывающее соглашение. Кто бы из теперешних главарей киевского режима ни подписал подобный договор, он в любом случае будет нелегитимным и в любой момент может быть оспорен.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что исправить ситуацию могли бы, например, выборы на Украине и формирование законно избранных органов власти.

— Легитимным может являться только законно избранный представитель власти Украины. К настоящему моменту сроки полномочий и президента Украины, и Верховной рады истекли — и вариантов уже не осталось, — полагает он.

Согласен с коллегой и Богдан Безпалько, тоже считающий, что без формирования новых законно избранных органов власти легитимных представителей украинского государства в Незалежной не появится.

По его словам, президент Владимир Путин отмечал, что, возможно, легитимным на Украине может являться спикер парламента. Но и с его легитимностью нужно разбираться, потому что украинское законодательство довольно запутанное и необязательное.

— Возможно, на Украине вначале должны пройти выборы, чтобы там сменился политический класс — на других людей, с которыми уже можно подписывать мирные или какие-то иные договоры, — отметил Безпалько.

Кто ещё может решить вопрос по Украине

Эксперты считают, что реально Украиной управляют США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Сошлись эксперты и во мнении, что если и возможен какой-либо договор по Украине в обозримом будущем, то это договор с США, которые реально управляют Незалежной.

— По большому счёту, поскольку Украина субъектности больше не имеет, непринципиально, кто будет подписывать договор с её стороны. В данном случае принципиально достичь договорённости с США — и уже на этой основе определить политическое будущее Украины, — считает Никита Мендкович.

По мнению Богдана Безпалько, Владимир Путин очень отчётливо понимает, что Украина не является суверенным государством, поэтому, говоря о завершении военного конфликта, он адресует свои слова прежде всего США.

— Говоря о том, что для подписания каких-либо договоров с Украиной нужно, чтобы там сменился политический класс и пришли другие люди, Путин адресует эти слова США, которые, по сути, управляют с той стороны конфликта. Смысл этого послания таков: вы, американцы, должны сместить всех этих людей, полностью поменять их на других, учитывая при этом приемлемость новых людей для России. И поскольку в настоящий момент на Украине переговоры вести не с кем, то единственной стороной, с которой можно о чём-то договариваться по Украине, являются США, — отметил он.

Ставка на Залужного

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Фото © ТАСС / AP

Посла Украины в Великобритании, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного уже давно прочат на пост президента Украины. Он вновь возглавил рейтинг доверия украинцев по версии исследовательской компании Socis, сообщает NV. Согласно опросам, Залужный пользуется доверием почти 72% украинцев. На втором месте оказался руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов с результатом 46,7%. Зеленский замыкает рейтинг доверия. К варианту Залужного на посту президента Украины эксперты отнеслись скептически.

— Любые варианты прихода к власти этого человека помимо выборов будут сводиться к тому, что это будет государственный переворот, оформленный тем или иным образом, — считает Никита Мендкович.

— Трудно доверять социологическим опросам на Украине, проводимым в настоящее время. Люди научились скрывать свои мысли. Залужный — это политик, которого используют для борьбы с Зеленским. А вот действительно ли он популярен среди украинцев — большой вопрос, — отметил Богдан Безпалько.

Авторы Владимир Дюжий