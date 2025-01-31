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Регион
31 января, 09:18

В США раскрыли метод Трампа для достижения мира на Украине

Госсекретарь США Рубио: Трамп намерен добиться мира на Украине переговорами

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Американский президент Дональд Трамп планирует добиться достижения мира на Украине путём переговоров. Об этом рассказал госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.

«Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершён путём переговоров», — сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что России и Украине придётся пойти на определённые уступки для организации мира. Рубио считает, что впереди предстоит серьёзная работа.

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Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что он готов встретиться с Дональдом Трампом. Российский президент также назвал свои отношения с американским коллегой доверительными и прагматичными. Глава государства добавил, что украинского кризиса не случилось бы при республиканце. Кроме того, Трамп отметил, что их беседа с лидером РФ состоится уже совсем скоро. В Кремле пояснили, что политики сами определят время, место и перспективы встречи.

Николай Рюмин
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