В США раскрыли метод Трампа для достижения мира на Украине

Американский президент Дональд Трамп планирует добиться достижения мира на Украине путём переговоров. Об этом рассказал госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.

«Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершён путём переговоров», — сказал Рубио.