В США раскрыли метод Трампа для достижения мира на Украине
Госсекретарь США Рубио: Трамп намерен добиться мира на Украине переговорами
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Американский президент Дональд Трамп планирует добиться достижения мира на Украине путём переговоров. Об этом рассказал госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.
«Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершён путём переговоров», — сказал Рубио.
Госсекретарь добавил, что России и Украине придётся пойти на определённые уступки для организации мира. Рубио считает, что впереди предстоит серьёзная работа.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что он готов встретиться с Дональдом Трампом. Российский президент также назвал свои отношения с американским коллегой доверительными и прагматичными. Глава государства добавил, что украинского кризиса не случилось бы при республиканце. Кроме того, Трамп отметил, что их беседа с лидером РФ состоится уже совсем скоро. В Кремле пояснили, что политики сами определят время, место и перспективы встречи.