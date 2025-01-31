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Регион
31 января, 06:44

Лавров усомнился в искренности благих намерений Трампа

Лавров: Администрация Трампа настроена на гегемонию больше прежней

Запад под руководством президента Дональда Трампа будет «построен для гегемонизма» ещё больше, чем при ушедшем на пенсию Джо Байдене. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.

«Всем очевидны гегемонистские устремления коллективного Запада, «построенного», говоря по-простому, Вашингтоном ещё при прошлой администрации. При этой администрации, думаю, «построение» будет ещё более дружным», — сказал министр.

Дипломат добавил, что Запад таким образом настроен против РФ, Китая, Ирана и прочих стран, желающих независимости. Лавров напомнил, что администрация Трампа уже успела выступить с принципом «Америка прежде всего», что не отличает их от риторики Байдена.

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Напомним, 21 января Трамп подписал указ о заморозке помощи иностранным государствам на 90 дней. В этот период будет проведена проверка, чтобы определить, соответствуют ли программы политическим целям новой администрации. Верхушка киевского режима оказалась шокирована таким решением Запада.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Николай Рюмин
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