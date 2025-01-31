Лавров усомнился в искренности благих намерений Трампа

Запад под руководством президента Дональда Трампа будет «построен для гегемонизма» ещё больше, чем при ушедшем на пенсию Джо Байдене. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.

«Всем очевидны гегемонистские устремления коллективного Запада, «построенного», говоря по-простому, Вашингтоном ещё при прошлой администрации. При этой администрации, думаю, «построение» будет ещё более дружным», — сказал министр.