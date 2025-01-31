«Скажите тарифам «привет»: Трамп снова принялся угрожать БРИКС из-за опасений за доллар
Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в 100% в случае поиска альтернативы доллару
Президент США Дональд Трамп снова пригрозил введением импортных пошлин в размере 100% против стран БРИКС. Вашингтон пойдёт на этот шаг, если члены объединения начнут искать альтернативу доллару для вытеснения американской валюты из международной торговли.
«Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо ещё, и любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать «привет» тарифам и «прощай» — Америке!» — написал президент в Truth Social.
Это не первая угроза в адрес БРИКС от Трампа. Сразу после инаугурации политик вновь обратился к странам блока и пообещал не оставлять попытки вытеснения доллара безответными.
Flickr / The Trump White House Archived