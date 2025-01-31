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31 января, 02:34

«Скажите тарифам «привет»: Трамп снова принялся угрожать БРИКС из-за опасений за доллар

Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в 100% в случае поиска альтернативы доллару

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил введением импортных пошлин в размере 100% против стран БРИКС. Вашингтон пойдёт на этот шаг, если члены объединения начнут искать альтернативу доллару для вытеснения американской валюты из международной торговли.

«Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо ещё, и любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать «привет» тарифам и «прощай» — Америке!» — написал президент в Truth Social.

Трамп объявил Испанию страной БРИКС
Трамп объявил Испанию страной БРИКС

Это не первая угроза в адрес БРИКС от Трампа. Сразу после инаугурации политик вновь обратился к странам блока и пообещал не оставлять попытки вытеснения доллара безответными.

Обложка ©

Flickr / The Trump White House Archived

Тимур Хингеев
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