«Скажите тарифам «привет»: Трамп снова принялся угрожать БРИКС из-за опасений за доллар

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил введением импортных пошлин в размере 100% против стран БРИКС. Вашингтон пойдёт на этот шаг, если члены объединения начнут искать альтернативу доллару для вытеснения американской валюты из международной торговли.

«Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо ещё, и любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать «привет» тарифам и «прощай» — Америке!» — написал президент в Truth Social.