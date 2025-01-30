The Guardian: Украина шокирована из-за решения Трампа приостановить помощь

Решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке всех программ внешней помощи вызвало шок на Украине, пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, украинский офис агентства США по международному развитию (USAID) пытался убедить Вашингтон сохранить финансирование «критически важных» проектов, но безуспешно. Собеседник The Guardian отметил, что новая администрация намерена «разрушить старые подходы и построить что-то новое».