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Дональд Трамп

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Регион
31 января, 23:16

Трамп заявил об «очень серьёзных обсуждениях» ситуации на Украине с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил об активной работе над урегулированием конфликта на Украине. Он подчеркнул, что ведёт «очень серьёзные» переговоры с Москвой с целью достижения мира.

«Мы ведём очень серьёзные обсуждения… с Россией», — ответил американский лидер журналистам.

Также он выразил надежду на скорый диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, который, возможно, позволит достичь «чего-то существенного».

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в искренности благих намерений администрации Трампа. Дипломат допустил, что коллективный Запад под руководством нового президента США может лишь усилить свои гегемонистские позиции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevill

Антон Голыбин
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