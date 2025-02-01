Трамп заявил об «очень серьёзных обсуждениях» ситуации на Украине с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил об активной работе над урегулированием конфликта на Украине. Он подчеркнул, что ведёт «очень серьёзные» переговоры с Москвой с целью достижения мира.

«Мы ведём очень серьёзные обсуждения… с Россией», — ответил американский лидер журналистам.

Также он выразил надежду на скорый диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, который, возможно, позволит достичь «чего-то существенного».