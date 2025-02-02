Захарова потроллила замороженное Трампом агентство USAID

Агентству по международному развитию США (USAID) следует задуматься над ребрендингом. От организации будет больше пользы, если она превратится в «Агентство помощи самим себе» в случае возобновления деятельности. Об этом заявила у себя в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.