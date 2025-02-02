Захарова потроллила замороженное Трампом агентство USAID
Захарова предложила USAID стать «Агентством помощи самим себе»
Агентству по международному развитию США (USAID) следует задуматься над ребрендингом. От организации будет больше пользы, если она превратится в «Агентство помощи самим себе» в случае возобновления деятельности. Об этом заявила у себя в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если соберутся чинить, то пусть сразу переделают в Агентство помощи самим себе. В функционал может входить обновление системы пожарной безопасности США, содействие возвращению естественного гендера, расследование коррупционных схем предыдущих американских администраций», — предложила дипломат.
Напомним, что 25 января Госдеп США решил приостановить выделение финансовой помощи всем странам, кроме Египта и Израиля. Таким образом, программа помощи Украине так же оказалась заморожена. С начала спецоперации Киев получил от Вашингтона в рамках USAID более 30 миллиардов долларов. После заморозки помощи сайт американского USAID перестал работать.
Telegram / Мария Захарова