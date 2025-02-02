Ведомство Маска DOGE раскопало доказательства поддержки террористов Минфином США

Возглавляемое бизнесменом Илоном Маском Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE) выяснило, что американский Минфин выделял деньги, которые потом начислялись мошенническим организациям и террористическим группировкам. Об этом миллиардер рассказал у себя в соцсети Х.

«Команда DOGE среди прочего обнаружила, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в Министерстве финансов США была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам», — написал Маск.