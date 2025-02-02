Ведомство Маска DOGE раскопало доказательства поддержки террористов Минфином США
Маск: Минфин США одобрял платежи террористическим и мошенническим организациям
Возглавляемое бизнесменом Илоном Маском Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE) выяснило, что американский Минфин выделял деньги, которые потом начислялись мошенническим организациям и террористическим группировкам. Об этом миллиардер рассказал у себя в соцсети Х.
«Команда DOGE среди прочего обнаружила, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в Министерстве финансов США была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам», — написал Маск.
По словам предпринимателя, ведомство за весь период работы ни разу не отклонило ни один из таких платежей.
Ранее американское агентство USAID приняло решение заморозить программу поддержки Украины. По словам нардепа Верховной рады Заблоцкого, Киев в рамках этой платформы потратил около 300 миллионов долларов на съёмки реалити-шоу.
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