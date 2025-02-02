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2 февраля, 05:26

Ведомство Маска DOGE раскопало доказательства поддержки террористов Минфином США

Маск: Минфин США одобрял платежи террористическим и мошенническим организациям

Возглавляемое бизнесменом Илоном Маском Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE) выяснило, что американский Минфин выделял деньги, которые потом начислялись мошенническим организациям и террористическим группировкам. Об этом миллиардер рассказал у себя в соцсети Х.

«Команда DOGE среди прочего обнаружила, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в Министерстве финансов США была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам», — написал Маск.

По словам предпринимателя, ведомство за весь период работы ни разу не отклонило ни один из таких платежей.

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Ранее американское агентство USAID приняло решение заморозить программу поддержки Украины. По словам нардепа Верховной рады Заблоцкого, Киев в рамках этой платформы потратил около 300 миллионов долларов на съёмки реалити-шоу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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