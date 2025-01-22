Технофеодал в костюме политика. Сможет ли Илон Маск примирить Трампа с Китаем Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как миллиардер Илон Маск на посту чиновника начал играть в большую мировую политику, не забывая про личные бизнес-интересы. 21 января, 21:20 Миллиардер и соруководитель нового американского департамента по достижению госэффективности (DOGE) Илон Маск. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Linscott, Frederic Legrand - COMEO

Приход Дональда Трампа к власти рассматривался многими экспертами как начало очередного витка американо-китайского конфликта. И сам Трамп в своих предвыборных речах не раз давал понять, что с первых же дней нахождения в Белом доме будет ставить Китай на место. Начиная с введения тарифов на китайский импорт и заканчивая отжимом Панамского канала у Панамы просто потому, что эту стратегическую водную артерию контролируют гонконгские компании.

Однако пока что соперничеством и не пахнет. Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, и хоть Си отказался, но всё-таки поговорил с Трампом по телефону. А вместо себя послал китайского вице-президента Хань Чжэна, который встретился с двумя ближайшими соратниками американского президента — вице-президентом Джей Ди Вэнсом и миллиардером Илоном Маском.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker, 360b

И если встреча с Вэнсом была, в общем-то, ожидаемой и логичной (в уровень, как говорится), то дискуссия второго человека в КНР с Илоном Маском вызвала у многих вопросы. А также предположения.

«Встреча, вероятно, усилит предположения о том, что миллиардер может стать потенциальным связующим звеном между новой администрацией Трампа и высшими китайскими лидерами», — пишет Forbes.

Особенно на фоне того, как сам Маск относится к Китаю. Особенно на фоне его жёсткой риторики в отношении Евросоюза (включающей публичное оскорбление пока ещё канцлера ФРГ Олафа Шольца).

«Руководитель Tesla/X/SpaceX открыто высказывался о предполагаемой цензуре и правонарушениях в таких демократиях, как Бразилия, Германия и Великобритания. Но он редко говорит о Китае, который является диктатурой, регулярно подвергает людей цензуре и массово сажает в тюрьму уйгуров — мусульман-китайцев, которые живут на северо-востоке страны. Мы не знаем, почему Маск так стесняется Китая, но общеизвестно, что крупнейшее производственное предприятие Tesla находится в Шанхае, Китай, и ему нужно одобрение правительства, чтобы оставить его открытым», — отмечает издание Fortune.

И дело не только в заводе в Шанхае. «Китай является вторым по величине рынком для Tesla. Только в третьем квартале 2024 года Tesla заработала 5,7 миллиарда долларов дохода за счёт китайского рынка», — напоминает CNN.

Судя по официальным пресс-релизам КНР, Хань Чжэн предложил Маску рассмотреть возможность углубления сотрудничества с китайской экономикой — и не только Маску. Он встречался с рядом представителей американского высокотехнологичного бизнеса — и ряд представителей этого бизнеса сейчас стали если уж не яростными, то, по крайней мере, послушными сторонниками Дональда Трампа. Все они пришли на инаугурацию нового президента.

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Фото © ТАСС / EPA / POOL / FLORENCE LO

«Основатель Amazon Джефф Безос, руководитель Meta* Марк Цукерберг, руководитель Apple Тим Кук и глава Google Сундар Пичаи были замечены на главных местах в церкви Святого Иоанна… Многие из этих руководителей были одними из первых представителей делового мира, критиковавших Трампа во время его первого срока, высказываясь по таким вопросам, как изменение климата и иммиграция», — пишет BBC. Сейчас же все эти персонажи заинтересованы в выходе на китайский рынок, где тот же Google и ряд продуктов Meta, например, запрещены. При этом совокупное состояние Безоса, Цукерберга и Маска приближается к триллиону долларов, а последний вложил в предвыборную кампанию Трампа сотни миллионов.

Миллиардер Маск уже давно пытается играть в большую политику. Так, он без особых ограничений высказывается в своей соцсети Х по самым резонансным темам, делая акцент на политических заявлениях. Напор и активность олигарха вызывают раздражение в команде Трампа. Так, бывший старший советник президента США Стив Бэннон в интервью итальянской газете Corriere della Sera пообещал сделать всё, чтобы выгнать Маска из резиденции главы государства ещё до его инаугурации, и посоветовал миллиардеру «вернуться в Южную Африку». Бэннон признался, что ещё во время предыдущего президентского срока Трампа выгонял Маска из Белого дома.

Некоторые эксперты считают, что Маск действительно сможет не только стать серьёзным посредником между КНР и США, но и за счёт укрепления экономических связей предотвратить конфронтацию между сверхдержавами. Например, в обмен на согласие КНР продать тому же Маску сеть «Тикток».

Руководитель Meta* Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос, руководитель Tesla/X/SpaceX Илон Маск. Фото © Getty Images / Chip Somodevilla

Но насколько оправданны такие надежды? По всей видимости, не очень.

Во-первых, потому, что Китай не просто конкурирует с США на мировых рынках — он оспаривает глобальное американское лидерство. В том числе тем, что предлагает миру альтернативные подконтрольным США финансовые инструменты — начиная с юаня как резервной валюты и заканчивая банками развития. И при этом экономическая экспансия КНР будет идти по нарастающей из-за неизбежного старения китайского населения (последствия политики «одна семья — один ребёнок»). Речь идёт о том, что из-за старения населения количество трудоспособных граждан будет сокращаться. По мнению экспертов, спасти Китай сможет либо роботизация, которая сократит потребность в рабочих руках, либо экономическая экспансия, чтобы Поднебесная жила за счёт ресурсов других стран. Поэтому всякие сказки о Кимерике (идея «большой двойки», когда США и Китай могли бы совместно управлять миром) — остаются сказками.

Во-вторых, потому, что время сейчас играет на стороне КНР. У Китая больше свободных денег, более выгодные предложения — и, что самое важное, более уважительное отношение к местным. Пекин, в отличие от США, старается не вмешиваться во внутренние дела стран-партнёров и не учит их жизни. Что страны – партнёры в Азии и Африке (где в последние годы возник очень серьёзный запрос на суверенитет) крайне ценят. Так что если США не начнут конфликт с Китаем сейчас, то сделать это через четыре года (при следующей администрации) будет гораздо сложнее.

Наконец, в-третьих, в Штатах есть чёткий двухпартийный консенсус о том, что Китай нужно сдерживать. Что Китай является соперником, которого нужно остановить. И если сейчас Трамп не начнёт этого делать, то демократы сразу же займут освободившуюся электоральную поляну: станут говорить о слабости и нерешительности действующего президента. О том, что они-то остановят Китай, если, конечно, электорат за них проголосует и поможет выиграть промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в конце 2026 года.

* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.

Авторы Геворг Мирзаян