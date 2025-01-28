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28 января, 06:13

Украина потратила $297 млн от США на реалити-шоу

Нардеп Заблоцкий: Деньгами США профинансировали украинское ток-шоу «Эбаут»

Украина нашла грамотное применение деньгам, перечисленным Киеву Американским агентством по международному развитию (USAID), вложив их в свои телепередачи. Об этом сообщил у себя в соцсетях депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий.

USAID сейчас ведёт 112 проектов на Украине, на которые планировалось выделить в общей сложности 7 миллиардов долларов. С начала спецоперации агентство перевело украинскому правительству в общей сложности 30 миллиардов долларов.

По словам нардепа Рады, 297 миллионов долларов украинцы пустили на съёмки шоу. К примеру, за последние годы в телевизорах граждан Украины появилось ток-шоу «Эбаут» и реалити-шоу о восстановлении культурных пространств, а в кино можно было посмотреть новый фильм «Тесто». Всё на деньги американцев.

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Ранее актёры студии «Квартал 95», совладельцем которой является Владимир Зеленский, в новогоднем шоу высмеяли Андрея Ермака и самого главу киевского режима. Ничего подобного не случалось с самого начала спецоперации, но и вновь вряд ли теперь произойдёт.

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Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Владимир Озеров
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