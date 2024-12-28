«Квартал 95» впервые высмеял Зеленского и его приспешника

Студия «Квартал 95», чьим совладельцем являлся Владимир Зеленский, впервые с начала спецоперации (СВО) на Украине пошутила над ним в своём новогоднем выпуске. Кадры выступления ведущих показало издание «Страна.ua».

На сцене сначала появилась картонная фигура Зеленского. Один из юмористов отметил, что это первый раз, когда глава киевского режима появляется на сцене с бородой. Затем он предложил фигуре Зеленского сесть, добавив, что «в ногах, как и в телемарафоне, правды нет».

После этого артисты вынесли фигуру Ермака. Один из ведущих объяснил, что Ермак присутствует на сцене, поскольку Зеленский «не смог отпроситься», и что видеть их раздельно — это непривычно. Кроме того, ведущий высмеял «Вовину тысячу», называя её бесполезной.