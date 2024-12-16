«Конченые»: Украинцы устроили выволочку «Кварталу 95» за карту с российским Крымом

Рекламный ролик новогоднего выпуска украинского шоу «Вечерний квартал», который появился в социальных сетях студии «Квартал 95», вызвал бурю негодования у жителей Незалежной. В одном из эпизодов видео была представлена карта страны с Крымом в составе России, сообщает украинское издание «Телеграф».

В рекламе участники шоу мечтают об исчезновении РФ с карты мира. Вместе с остальной территорией страны с карты пропадает и полуостров.

Стоп-кадр скандальной рекламы. Фото © Telegram / Телеграф Новини України

«Конченые, а Крым вместе с Россией зачем стёрли?» — приводит издание возмущённые комментарии юзеров.

Однако массовое недовольство не ограничилось лишь картой. Украинцев возмутила и моральная сторона вопроса — многие сочли недопустимыми развлекательные программы в условиях продолжающегося конфликта.

Напомним, что подобные инциденты уже имели место ранее. В 2021 году такая же «ошибка» произошла в одном из украинских учебников по истории, а осенью текущего года ситуация повторилась на страницах другого школьного издания.