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15 декабря, 22:36

«Конченые»: Украинцы устроили выволочку «Кварталу 95» за карту с российским Крымом

«Квартал 95» показал карту Украины без Крыма в рекламе новогоднего шоу

Рекламный ролик новогоднего выпуска украинского шоу «Вечерний квартал», который появился в социальных сетях студии «Квартал 95», вызвал бурю негодования у жителей Незалежной. В одном из эпизодов видео была представлена карта страны с Крымом в составе России, сообщает украинское издание «Телеграф».

В рекламе участники шоу мечтают об исчезновении РФ с карты мира. Вместе с остальной территорией страны с карты пропадает и полуостров.

Стоп-кадр скандальной рекламы. Фото © Telegram / Телеграф Новини України

Стоп-кадр скандальной рекламы. Фото © Telegram / Телеграф Новини України

«Конченые, а Крым вместе с Россией зачем стёрли?» — приводит издание возмущённые комментарии юзеров.

Однако массовое недовольство не ограничилось лишь картой. Украинцев возмутила и моральная сторона вопроса — многие сочли недопустимыми развлекательные программы в условиях продолжающегося конфликта.

Напомним, что подобные инциденты уже имели место ранее. В 2021 году такая же «ошибка» произошла в одном из украинских учебников по истории, а осенью текущего года ситуация повторилась на страницах другого школьного издания.

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А недавно Украинская ассоциация футбола подала жалобу в ФИФА и УЕФА из-за того, что в трансляции жеребьёвки европейской квалификации чемпионата мира показали карту, на которой Крым не является частью Украины. Международная федерация футбола переложила вину на стороннего подрядчика.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / masik0553

Тимур Хингеев
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