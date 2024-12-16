«Конченые»: Украинцы устроили выволочку «Кварталу 95» за карту с российским Крымом
«Квартал 95» показал карту Украины без Крыма в рекламе новогоднего шоу
Рекламный ролик новогоднего выпуска украинского шоу «Вечерний квартал», который появился в социальных сетях студии «Квартал 95», вызвал бурю негодования у жителей Незалежной. В одном из эпизодов видео была представлена карта страны с Крымом в составе России, сообщает украинское издание «Телеграф».
В рекламе участники шоу мечтают об исчезновении РФ с карты мира. Вместе с остальной территорией страны с карты пропадает и полуостров.
Стоп-кадр скандальной рекламы. Фото © Telegram / Телеграф Новини України
«Конченые, а Крым вместе с Россией зачем стёрли?» — приводит издание возмущённые комментарии юзеров.
Однако массовое недовольство не ограничилось лишь картой. Украинцев возмутила и моральная сторона вопроса — многие сочли недопустимыми развлекательные программы в условиях продолжающегося конфликта.
Напомним, что подобные инциденты уже имели место ранее. В 2021 году такая же «ошибка» произошла в одном из украинских учебников по истории, а осенью текущего года ситуация повторилась на страницах другого школьного издания.
А недавно Украинская ассоциация футбола подала жалобу в ФИФА и УЕФА из-за того, что в трансляции жеребьёвки европейской квалификации чемпионата мира показали карту, на которой Крым не является частью Украины. Международная федерация футбола переложила вину на стороннего подрядчика.
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