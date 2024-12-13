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13 декабря, 18:45

Украина пожаловалась в ФИФА на флаг ДНР на трибунах и карту без Крыма

Украина обратилась в ФИФА из-за показа в трансляции карты страны без Крыма

Украинская ассоциация футбола подала жалобу в ФИФА и УЕФА из-за того, что в трансляции жеребьёвки европейской квалификации чемпионата мира показали карту, на которой Крым не является частью Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УАФ.

Фрагмент из трансляции ФИФА. Фото © Telegram / Арсен Версен

Фрагмент из трансляции ФИФА. Фото © Telegram / Арсен Версен

«УАФ обратилась к ФИФА и УЕФА по поводу недопустимой ошибки в изображении карты Украины во время трансляции жеребьёвки квалификации ЧМ-2026», — говорится в сообщении.

Речь идёт о видео с жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира, где отмечались команды, которые не могут сыграть друг с другом по политическим причинам. На представленной карте Крым не входил в состав Украины. В УАФ сообщили, что направили письмо генеральному секретарю ФИФА Матиасу Граффстрему и генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

Кроме того, УАФ пожаловалась на появление флага Донецкой народной республики (ДНР) во время матча основного этапа Лиги Европы между киевским «Динамо» и испанским «Реал Сосьедад». Представители УАФ намерены обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Напомним, что во время матча шестого тура основного этапа футбольной Лиги Европы болельщики испанского «Реал Сосьедад» решили подшутить над киевским клубом «Динамо». Украинская команда выглядела неубедительно и в итоге уступила испанцам со счётом 3:0. После первого гола на трибунах неожиданно подняли флаг ДНР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stefano Ember

Александра Мышляева
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