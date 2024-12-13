Украина пожаловалась в ФИФА на флаг ДНР на трибунах и карту без Крыма
Украина обратилась в ФИФА из-за показа в трансляции карты страны без Крыма
Украинская ассоциация футбола подала жалобу в ФИФА и УЕФА из-за того, что в трансляции жеребьёвки европейской квалификации чемпионата мира показали карту, на которой Крым не является частью Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УАФ.
Фрагмент из трансляции ФИФА. Фото © Telegram / Арсен Версен
«УАФ обратилась к ФИФА и УЕФА по поводу недопустимой ошибки в изображении карты Украины во время трансляции жеребьёвки квалификации ЧМ-2026», — говорится в сообщении.
Речь идёт о видео с жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира, где отмечались команды, которые не могут сыграть друг с другом по политическим причинам. На представленной карте Крым не входил в состав Украины. В УАФ сообщили, что направили письмо генеральному секретарю ФИФА Матиасу Граффстрему и генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.
Кроме того, УАФ пожаловалась на появление флага Донецкой народной республики (ДНР) во время матча основного этапа Лиги Европы между киевским «Динамо» и испанским «Реал Сосьедад». Представители УАФ намерены обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Напомним, что во время матча шестого тура основного этапа футбольной Лиги Европы болельщики испанского «Реал Сосьедад» решили подшутить над киевским клубом «Динамо». Украинская команда выглядела неубедительно и в итоге уступила испанцам со счётом 3:0. После первого гола на трибунах неожиданно подняли флаг ДНР.
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