Фанаты потроллили флагом ДНР киевское «Динамо» на матче в Испании

Болельщики испанского «Реал Сосьедад» устроили троллинг киевскому клубу «Динамо» прямо на матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги Европы. Украинцы выглядели во время игры неубедительно и в итоге проиграли испанцам со счётом 3:0. Когда был забит первый гол, на трибунах внезапно поднялся флаг ДНР.

Встреча проходила в Сан-Себастьяне. Среди болельщиков «Реал Сосьедад» оказались и россияне, так как за клуб выступает полузащитник из РФ Арсен Захарян. Когда испанцы начали громить «Динамо», кто-то из болельщиков победоносно развернул флаг Донецкой Народной Республики, уверенно помахал им на камеры, после чего убрал.

Это не первый случай с флагом ДНР. Ещё в 2022 году группа фанатов «Атлетика» из Бильбао вывесила его во время матча чемпионата Испании против клуба из Мадрида. Встреча проходила на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао. Болельщики позже признались, что не жалеют о содеянном, несмотря на то что им пригрозили штрафом.