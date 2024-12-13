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13 декабря, 11:01

Фанаты потроллили флагом ДНР киевское «Динамо» на матче в Испании

Болельщики подняли флаг ДНР на матче «Реал Сосьедад» – «Динамо Киев» в Испании

Болельщики испанского «Реал Сосьедад» устроили троллинг киевскому клубу «Динамо» прямо на матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги Европы. Украинцы выглядели во время игры неубедительно и в итоге проиграли испанцам со счётом 3:0. Когда был забит первый гол, на трибунах внезапно поднялся флаг ДНР.

Игра испанского «Реал Сосьедад» с киевским «Динамо». Видео © Х / Alisa_Vasilisa_

Встреча проходила в Сан-Себастьяне. Среди болельщиков «Реал Сосьедад» оказались и россияне, так как за клуб выступает полузащитник из РФ Арсен Захарян. Когда испанцы начали громить «Динамо», кто-то из болельщиков победоносно развернул флаг Донецкой Народной Республики, уверенно помахал им на камеры, после чего убрал.

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Это не первый случай с флагом ДНР. Ещё в 2022 году группа фанатов «Атлетика» из Бильбао вывесила его во время матча чемпионата Испании против клуба из Мадрида. Встреча проходила на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао. Болельщики позже признались, что не жалеют о содеянном, несмотря на то что им пригрозили штрафом.

Обложка ©

Х / Alisa_Vasilisa_

Татьяна Миссуми
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