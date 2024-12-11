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Регион
11 декабря, 17:03

ФИФА объявила страны-хозяйки ЧМ-2030 и ЧМ-2034

ФИФА: ЧМ по футболу 2030 года пройдёт на трёх континентах

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил пять стран, которые примут чемпионат мира по футболу в 2030 году. Это Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия и Марокко. Таким образом турнир пройдёт на трёх континентах, сообщили на конгрессе ФИФА.

Уругвай станет хозяином первого матча ЧМ-2030 и проведёт церемонию, приуроченную к столетию первого чемпионата мира, который состоялся в Монтевидео в 1930 году. Аргентина, как вице-чемпион ЧМ-1930, и Парагвай, где расположена штаб-квартира Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), также примут по одному матчу турнира. Остальные игры чемпионата будут распределены между Испанией, Португалией и Марокко.

В 2034 году чемпионат мира по футболу пройдёт в Саудовской Аравии. Из-за климатических особенностей региона, как и в 2022 году в Катаре, турниры будут проводиться зимой.

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Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

Алена Пенчугина
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