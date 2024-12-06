ФИФА наложила на ЦСКА и «Химки» трансферный бан

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российским клубам ЦСКА и «Химки» регистрировать новых игроков до летнего трансферного окна 2026 года.

Бан для ЦСКА начинается с 14 ноября, для «Химок» — с 15 ноября и продлится три трансферных окна.

Как пишет «Р-Спорт», бан ЦСКА связан с трансфером нигерийца Чидеру Эджуке. В августе нидерландский «Херенвен» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) и ФИФА из-за невыплаты клубом полного транша за форварда. А запрет для «Химок» связан с переходом шведского полузащитника Бесарда Сабовича. По данным ТАСС, клуб подавал апелляцию в CAS, но суд встал на сторону футболиста.