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6 декабря, 11:41

ФИФА наложила на ЦСКА и «Химки» трансферный бан

ФИФА запретила ЦСКА и «Химкам» приобретать новых игроков до лета 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российским клубам ЦСКА и «Химки» регистрировать новых игроков до летнего трансферного окна 2026 года.

Бан для ЦСКА начинается с 14 ноября, для «Химок» — с 15 ноября и продлится три трансферных окна.

Как пишет «Р-Спорт», бан ЦСКА связан с трансфером нигерийца Чидеру Эджуке. В августе нидерландский «Херенвен» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) и ФИФА из-за невыплаты клубом полного транша за форварда. А запрет для «Химок» связан с переходом шведского полузащитника Бесарда Сабовича. По данным ТАСС, клуб подавал апелляцию в CAS, но суд встал на сторону футболиста.

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А ранее Life.ru рассказывал, как футболисты московского ЦСКА и петербургского «Зенита» оказались в списке скандально известного украинского сайта «Миротворец». Игроков внесли туда после матча 14 сентября в Москве, где они вышли на поле с детьми российских военных, участвующих в СВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nattawit Khomsanit

Александра Вишнякова
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