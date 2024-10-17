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17 октября, 18:32

Игроки ЦСКА и «Зенита» попали на «Миротворец» после акции с детьми бойцов СВО

Болельщики показывают изображения участвующих в СВО военнослужащих формирования «Эспаньола» во время матча. Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр

Болельщики показывают изображения участвующих в СВО военнослужащих формирования «Эспаньола» во время матча. Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр

Футболисты московского ЦСКА и петербургского «Зенита» оказались в списке скандально известного украинского сайта «Миротворец». Игроков внесли туда после матча 14 сентября в Москве, где они вышли на поле с детьми российских военных, участвующих в СВО. Этот шаг был воспринят украинскими властями как «акт пропаганды».

В Киеве заявили, что патриотическая акция российских клубов является «соучастием в преступлениях против Украины» и направлена на подрыв международного правопорядка. «Миротворец» обвинил футболистов в создании угрозы «миру и безопасности человечества».

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв не оставил без внимания эту ситуацию.

«Это попытка давления на международное спортивное сообщество, в первую очередь ФИФА и УЕФА. Придумали, что безобидная спортивная акция угрожает национальной безопасности Украины. Бред и безумие! Как можно связать две несвязуемые вещи?», — отметил он в разговоре с РИА «Новости».

Сбежавший в Румынию от мобилизации украинский блогер Бумчик попал в базу «Миротворца»
Сбежавший в Румынию от мобилизации украинский блогер Бумчик попал в базу «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» регулярно вносит в свою базу людей, которых считает противниками режима. В марте 2024 года в этот список попали почти 50 добровольцев организаций МГЕР и «Волонтёрская рота» за их участие в спецоперации на территории Донбасса и Новороссии.

Кирилл Сосновских
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