Футболисты московского ЦСКА и петербургского «Зенита» оказались в списке скандально известного украинского сайта «Миротворец». Игроков внесли туда после матча 14 сентября в Москве, где они вышли на поле с детьми российских военных, участвующих в СВО. Этот шаг был воспринят украинскими властями как «акт пропаганды».

В Киеве заявили, что патриотическая акция российских клубов является «соучастием в преступлениях против Украины» и направлена на подрыв международного правопорядка. «Миротворец» обвинил футболистов в создании угрозы «миру и безопасности человечества».

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв не оставил без внимания эту ситуацию.

«Это попытка давления на международное спортивное сообщество, в первую очередь ФИФА и УЕФА. Придумали, что безобидная спортивная акция угрожает национальной безопасности Украины. Бред и безумие! Как можно связать две несвязуемые вещи?», — отметил он в разговоре с РИА «Новости».