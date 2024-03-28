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28 марта, 14:46

Добровольцы СВО из МГЕР и "Волонтёрской роты" удостоились внесения в базу "Миротворец"

В базу "Миротворец" внесли почти 50 добровольцев МГЕР и "Волонтёрской роты"

В базу скандального украинского сайта "Миротворец", публикующего данные противников киевского режима, внесли почти 50 добровольцев "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской роты". Все они в качестве добровольцев принимали участие в спецоперации в составе батальона ГРОМ "Каскад".

Так, скандальный ресурс пополнился 22 представителями МГЕР и 25 активистами "Волонтёрской роты". Всего на данный момент в спецоперации в рядах "Каскада" и других подразделений принимает участие более 200 человек из этих организаций. Многие из них за проявленные мужество и героизм были удостоены различных наград, в том числе руководитель Центрального штаба "Молодой гвардии" Александр Амелин, которому орден Мужества в декабре 2022 года вручил лично президент России Владимир Путин.

Что касается конкретных боевых заслуг добровольцев, то только за последний месяц они обнаружили и помогли уничтожить четыре РСЗО HIMARS и два вертолёта ВСУ. Бойцы работают на Луганском, Южно-Донецком, Купянском и Каховском направлениях.

Кроме того, с 30 марта 2022 года участники МГЕР и "Волонтёрской роты" оказывают помощь мирному населению Донбасса и Новороссии. Они работают в том числе в Северодонецке и Мелитополе, а также в больницах и госпиталях Мариуполя, Донецка и Луганска.

Вице-спикера польского Сейма внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
Вице-спикера польского Сейма внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

Ранее в базу "Миротворец" попал актёр Никита Кологривый. Его обвиняют в "покушении на территориальную целостность" Украины, публичной поддержке России и "сознательном нарушении" границы Незалежной — посещении Крыма в рабочих целях.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
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