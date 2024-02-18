Вице-спикера польского Сейма внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

Вице-спикера польского Сейма (нижней палаты парламента) Кшиштофа Босака занесли в базу данных украинского ресурса "Миротворец", куда попадают имена и фамилии всех, кого считают противником киевского режима. Его обвиняют в "актах гуманитарной агрессии против Украины", говорится на сайте ресурса.

Запись о внесении Босака в базу данных датируется 29 ноября 2023 года. Как следует из данных, его подозревают в организации блокирования на польско-украинских КПП и в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

А ранее Life.ru сообщал о том, что американского журналиста Такера Карлсона во второй раз внесли в базу "Миротворца". В досье на журналиста говорится, что в своих программах он "критиковал Владимира Зеленского", за что, собственно, и поплатился. Первый раз он был внесён в базу в июне 2023 года.