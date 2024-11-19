Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА в новой роли

Эвандро Феррейра, агент известного бразильского нападающего Вагнера Лава, заявил о возможности возвращения своего клиента в московский клуб ЦСКА. Однако речь идет не о возвращении на поле в качестве игрока, а о занятии одной из руководящих должностей в клубе. В интервью Metaratings.ru Феррейра отметил, что 40-летний Вагнер Лав может стать тренером, селекционером или даже помощником президента клуба.

В настоящее время Вагнер Лав выступает за бразильский клуб «Аваи» в Серии, где в этом сезоне он провел 23 матча, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Несмотря на возраст, спортсмен не утратил своих навыков. «Вагнер уже не такой быстрый, как 10 лет назад, но забивать он не разучится и через 10 лет», — отметил футбольный агент.

Вагнер Лав считается одной из легенд ЦСКА, за который он выступал с 2004 по 2013 год. За это время он провел 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 голевые передачи. Вместе с командой Вагнер трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России и четыре раза Суперкубок России. Особенно значимым достижением для бразильца стало завоевание Кубка УЕФА в сезоне 2004/2005.

Эвандро Феррейра также отметил, что многие футболисты задумываются о тренерской карьере после завершения игровой, и Вагнер Лав не исключение. Хотя конкретные планы пока не обсуждались, агент допускает, что возвращение в ЦСКА может стать для Вагнера новым этапом в его карьере.

Пока будущее Вагнера Лава в ЦСКА остается под вопросом, его трансферная стоимость оценивается в 200 тысяч евро. Однако для болельщиков клуба возвращение легендарного форварда, пусть и в новом амплуа, может стать значимым событием, способным укрепить позиции клуба на российской футбольной арене.