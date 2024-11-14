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14 ноября, 19:20

ЦСКА прервал победную серию «Локомотива» из 11 матчей в КХЛ

Вратарь ЦСКА Иван Просветов. Обложка © Telegram / ХК ЦСКА Москва

Вратарь ЦСКА Иван Просветов. Обложка © Telegram / ХК ЦСКА Москва

ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Шайбы забросили Кристиан Ярош (19-я минута) и Руслан Исхаков (37). Вратарь армейцев Иван Просветов отразил все 32 броска по своим воротам, во второй раз в сезоне не пропустив ни одной шайбы.

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«Локомотив» прервал победную серию из 11 матчей, последний раз ярославцы проигрывали 14 октября «Витязю». С 48 очками в 28 играх клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 31 очком после 24 встреч идёт на пятой строчке Запада.

Ранее стало известно, что главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ покинул свой пост. Официально об этом будет объявлено 15 ноября.

Артур Лапсаков
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