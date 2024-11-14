ЦСКА прервал победную серию «Локомотива» из 11 матчей в КХЛ

ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Шайбы забросили Кристиан Ярош (19-я минута) и Руслан Исхаков (37). Вратарь армейцев Иван Просветов отразил все 32 броска по своим воротам, во второй раз в сезоне не пропустив ни одной шайбы.

«Локомотив» прервал победную серию из 11 матчей, последний раз ярославцы проигрывали 14 октября «Витязю». С 48 очками в 28 играх клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 31 очком после 24 встреч идёт на пятой строчке Запада.