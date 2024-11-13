«Ак Барс» в Казани крупно победил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» победил «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась со счётом 5:0.

Заброшенными шайбами отметились Кирилл Семёнов (8-я минута), Денис Комков (29, 56) Дмитрий Кателевский (46) и Артём Галимов (55).

«Ак Барс» набрал 31 очко в 23 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 18 баллами идёт на последнем, 11-м месте Запада.

В других матчах дня СКА смог прервать пятиматчевую серию поражений, победив в Новосибирске «Сибирь» (1:0, буллиты). Московское «Динамо» на выезде обыграло омский «Авангар» (5:3), а челябинский «Трактор» победил в Магнитогорске местный «Металлург» (4:0).