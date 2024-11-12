«Локомотив» победил «Спартак» в матче лидеров Запада

Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом

В составе победителей отличились Даниил Тесанов (22-я минута) и Егор Сурин (42). Вратарь Даниил Исаев отразил все 22 броска по своим воротам.

Ярославцы продлили победную серию до 11 матчей. Клуб с 48 очками в 27 играх возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Москвичи прервали серию из пяти побед подряд и идут вторыми на Западе с 35 баллами.

В других матчах дня «Витязь» победил «Северсталь» (2:0), «Салават Юлаев» обыграл «Ладу» (3:1).