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12 ноября, 19:30

«Локомотив» победил «Спартак» в матче лидеров Запада

Момент из матча «Спартака» и «Локомотива» в КХЛ. Обложка © khl.ru

Момент из матча «Спартака» и «Локомотива» в КХЛ. Обложка © khl.ru

Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом

В составе победителей отличились Даниил Тесанов (22-я минута) и Егор Сурин (42). Вратарь Даниил Исаев отразил все 22 броска по своим воротам.

Ярославцы продлили победную серию до 11 матчей. Клуб с 48 очками в 27 играх возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Москвичи прервали серию из пяти побед подряд и идут вторыми на Западе с 35 баллами.

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В других матчах дня «Витязь» победил «Северсталь» (2:0), «Салават Юлаев» обыграл «Ладу» (3:1).

Ранее Life.ru рассказывал, что двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк введён в Зал хоккейной славы. Вместе с ним этого удостоились Джереми Реник, Ши Уэбер, Натали Дарвиц и Крисси Уэнделл.

Артур Лапсаков
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