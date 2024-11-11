СКА проиграл на выезде «Авангарду» и потерпел пятое поражение подряд

Петербургский СКА потерпел пятое поражение подряд. В гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским «Авангардом» клуб с берегов Невы уступил со счётом 1:2.

В первом периоде в ворота гостей влетели две шайбы. Сначала отличился канадец Рид Буше, а затем большинство реализовал Матвей Заседа. Во втором периоде СКА отыграл одну шайбу усилиями Валентина Зыкова. Третий период прошёл без взятий ворот. Главный тренер гостей Роман Ротенберг назвал причиной неудачной серии невезение и плохую реализацию голевых моментов.

«Мы уже проходили такую ситуацию в прошлом сезоне – с последнего места поднялись на первое, то есть у нас уже есть опыт. Команды разные, нельзя сравнивать. Но мы проходили разные ситуации. Это спорт, в такой ситуации надо сплотиться <...> удачу надо заслужить, не заигрываться. Нам не хватает забитых голов, а чтобы забивать голы, нужно улучшить работу в деталях», — сказал Ротенберг журналистам.