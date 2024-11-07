СКА проиграл четвёртый матч подряд, уступив «Сочи» в Санкт-Петербурге

Хоккейный клуб СКА потерпел поражение от «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:5.

Голами в составе победителей отметились Тимур Хафизов, оформивший дубль (13-я и 42-я минуты), Артур Тянулин (21), Андрей Никонов (52) и Даниил Авершин (57). Шайбы в составе хозяев забросили Марат Хайруллин (52) и Михаил Воробьёв (60).

Это четвёртое подряд поражение для СКА, который играл без отсутствующего из-за болезни Евгения Кузнецова. «Сочи» победил соперника в гостях впервые с октября 2017 года и прервал четырёхматчевую серию без побед.