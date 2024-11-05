«Амур» установил рекорд по голевой засухе в КХЛ
«Амур» установил антирекорд по количеству минут без заброшенных шайб в КХЛ
Хабаровский ХК «Амур» побил антирекорд московского «Спартака» по продолжительности безголевой серии в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Сомнительное «достижение» было установлено в матче с «Авангардом».
В последний раз «Амур» смог отличиться 19 октябре в игре с предыдущим обладателем антирекорда — «Спартаком». Игнат Коротких отметился шайбой в третьем периоде, но хабаровчане всё равно проиграли со счётом 4:5. После этого дальневосточники не смогли забить в выездных матчах с ЦСКА (0:7), «Локомотивом» (0:5), «Северсталью» (0:3), московским «Динамо» (0:1) и в домашней игре с «Адмиралом» (0:5). После второго периода матча с «Авангардом» «Амур» также не смог распечатать ворота противника (0:2). Таким образом хабаровская команда бьёт свой антирекорд с каждой секундой. «Спартак» в сезоне 2012/13 не мог забить 317 минут и 2 секунды.
На данный момент у «Амура» всего 12 очков, клуб находится на последнем 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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ТАСС / Максим Константинов