Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 10:37

«Амур» установил рекорд по голевой засухе в КХЛ

«Амур» установил антирекорд по количеству минут без заброшенных шайб в КХЛ

Хабаровский ХК «Амур» побил антирекорд московского «Спартака» по продолжительности безголевой серии в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Сомнительное «достижение» было установлено в матче с «Авангардом».

В последний раз «Амур» смог отличиться 19 октябре в игре с предыдущим обладателем антирекорда — «Спартаком». Игнат Коротких отметился шайбой в третьем периоде, но хабаровчане всё равно проиграли со счётом 4:5. После этого дальневосточники не смогли забить в выездных матчах с ЦСКА (0:7), «Локомотивом» (0:5), «Северсталью» (0:3), московским «Динамо» (0:1) и в домашней игре с «Адмиралом» (0:5). После второго периода матча с «Авангардом» «Амур» также не смог распечатать ворота противника (0:2). Таким образом хабаровская команда бьёт свой антирекорд с каждой секундой. «Спартак» в сезоне 2012/13 не мог забить 317 минут и 2 секунды.

На данный момент у «Амура» всего 12 очков, клуб находится на последнем 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Life.ru писал, что петербургский СКА потерпел третье поражение подряд. Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл клуб из Северной столицы со счётом 2:1 в овертайме. Игра прошла в подмосковных Мытищах.

НХЛ признала Овечкина первой звездой недели
НХЛ признала Овечкина первой звездой недели
Обложка ©

ТАСС / Максим Константинов

Полина Никифорова
  • Новости
  • ХК Амур
  • ХК Авангард
  • кхл
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar