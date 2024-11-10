Российского хоккеиста Кучерова назвали главным фаворитом гонки снайперов

Российский игрок «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров является главным фаворитом в гонке за звание лучшего снайпера сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и получение награды «Морис Ришар Трофи». Вместе с ним за престижный приз будут бороться ещё пятеро хоккеистов, считает The Athletic.

Специалисты оценили вероятность победы Кучерова в 29%. Его главным соперником, по мнению журналистов, является немец Леон Драйзайтль «Эдмонтон Ойлерз». За него проголосовали 22,6% авторов издания. Третью строчку рейтинга с результатом 19,4% занимает американец Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс». На четвёртом месте — американец Кайл Коннор из «Виннипег Джетс» с 12,9% голосов. Пятую и шестую строчку занимают канадец Сэм Райнхарт из «Флориды Пантерс» (9,7%) и ещё один россиянин Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (6,5%).

На данный момент на счету Кучерова 11 заброшенных шайб в 14 матчах. Столько же у Райнхарта и шведа Вильяма Нюландера из «Торонто». Далее с 10 заброшенными шайбами идут Панарин, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Драйзайтль и ряд других хоккеистов. В прошлом сезоне «Морис Ришар Трофи» в третий раз выиграл Мэттьюс, забивший 69 голов. Из россиян эту награду в последний раз выигрывал Овечкин — в 2020 году он поделил первое место с чехом Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз». Оба забросили по 48 шайб, однако сезон был укороченным из-за пандемии коронавируса.