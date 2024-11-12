Двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк введён в Зал хоккейной славы

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира, чемпион Олимпийских игр 2018 года Павел Дацюк введён в Зал хоккейной славы. Торжественная церемония прошла в Торонто, где с 8 по 11 ноября состоялась серия мероприятий, посвящённых этому событию.

Вместе с Дацюком в категории «игрок» были введены Джереми Реник, Ши Уэбер, Натали Дарвиц и Крисси Уэнделл, а в категории «функционер» — Дэвид Пойл и Колин Кэмпбелл. В первый день новые члены Зала славы приняли участие в символическом вбрасывании шайбы на матче НХЛ между «Торонто» и «Детройтом» и получили перстни Зала славы.

10 ноября Дацюк сыграл в матче легенд, выступив за команду, возглавленную канадкой Джейной Хеффорд, четырёхкратной олимпийской чемпионкой и членом Зала славы с 2018 года. Его команда обыграла команду Эрика Линдроса со счётом 9:7.