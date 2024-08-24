Украинцы потребовали запретить легенде хоккея Дацюку въезд в Канаду

«Конгресс украинцев Канады»* (Ukrainian Canadian Congress*) призвал запретить российскому хоккеисту Павлу Дацюку въезд в страну и отменить включение 46-летнего спортсмена в Зал славы. По данным The Hockey News, соответствующее обращение организация уже направила главе МИД Канады Мелани Жоли, министру по делам иммиграции Марку Миллеру и президенту Зала хоккейной славы Джеффу Деномму.

«В феврале 2024 года Павел Дацюк посетил мероприятие в честь военнослужащих Вооружённых сил России. Его не следует включать в Зал славы или разрешать ему въезд в Канаду», — отметили в UCC*.

Деномм в ответ на письмо подчеркнул, что включение в Зал славы не зависит от национальности. В Конгрессе* были удивлены такой позиции и отправили свои требования вновь.

Ранее появилась информация, что Дацюк планировал посетить Канаду, чтобы принять участие в церемонии введения в Зал хоккейной славы. Она пройдёт в Торонто 11 ноября.

О том, что Павел Дацюк введён в Зал славы хоккея, стало известно в конце июня. В России он играл за екатеринбургские "Динамо-Энергию" и "Автомобилист", столичные "Динамо" и ЦСКА, казанский "Ак Барс" и петербургский СКА. В составе "Динамо" хоккеист стал чемпионом России (2005), а вместе со СКА выиграл Кубок Гагарина (2017). Нападающий также является бронзовым призёром Олимпиады (2002), чемпионом мира (2012), серебряным (2010) и двукратным бронзовым (2005, 2016) призёром мировых первенств.