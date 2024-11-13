Российского хоккеиста Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев за морфин
Российский хоккеист Максим Макаров, который выступал во втором дивизионе чемпионата Франции, получил дисквалификацию на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил, согласно информации, опубликованной на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В пробе спортсмена был найден морфин. Дисквалификация 30-летнего хоккеиста началась 21 декабря 2023 года и продлится до 21 августа 2025 года. Уточняется, что наказание было наложено по решению международной федерации или национального антидопингового агентства.
Макаров переехал во Францию в сезоне 2018/19, где играл за клубы «Шамбери» и «Марсель». В прошлом сезоне он не имел команды.
А ранее лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Янник Синнер назвал необоснованной апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по его делу. Итальянец не верит в то, что его признают виновным.
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