Экс-врач Валиевой объяснил, как в допинг-дело фигуристки попало сразу 60 лекарств

Бывший врач фигуристки Камилы Валиевой Филипп Шветский объяснил, откуда в допинг-деле спортсменки взялась информация о 60 лекарствах. По его словам, распространённое в Сети мнение о том, что фигуристка постоянно сидела на таблетках и пищевых добавках — ошибочное.

«Что касается 60 наименований лекарств, якобы принимавшихся спортсменкой, то данные взяты из документов, по которым врач сборной отчитывается о заранее собранных препаратах перед выездом на спортивное мероприятие, а не из истории болезни, подтверждающих их приём», — заявил врач в интервью для «Советского спорта».