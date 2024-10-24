Экс-врач Валиевой объяснил, как в допинг-дело фигуристки попало сразу 60 лекарств
Врач Шветский: Камила Валиева не принимала все 60 лекарств из допинг-дела
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Бывший врач фигуристки Камилы Валиевой Филипп Шветский объяснил, откуда в допинг-деле спортсменки взялась информация о 60 лекарствах. По его словам, распространённое в Сети мнение о том, что фигуристка постоянно сидела на таблетках и пищевых добавках — ошибочное.
«Что касается 60 наименований лекарств, якобы принимавшихся спортсменкой, то данные взяты из документов, по которым врач сборной отчитывается о заранее собранных препаратах перед выездом на спортивное мероприятие, а не из истории болезни, подтверждающих их приём», — заявил врач в интервью для «Советского спорта».
Напомним, ранее в деле спортсменки появился список из 60 препаратов, который ей назначались с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.
Напомним, что Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года и лишили золота с Олимпийских игр, завоёванного ей на командном турнире в Пекине. По словам главы USADA, во время разбирательств с фигуристкой, которой на тот момент было всего 15 лет, обращались как с подопытным кроликом. Также сообщалось, что WADA скрыло доказательство, оправдывающее олимпийскую чемпионку, из-за чего в Госдуме в очередной раз подчеркнули политические мотивы действий Всемирного антидопингового агентства.