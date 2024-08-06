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6 августа, 18:50

Камила Валиева показала видео после кардинальной смены образа

Российская фигуристка Камила Валиева поменяла образ. У себя в социальных сетях 18-летняя спортсменка поделилась видео, где показала новую причёску.

Камила Валиева показывает новую причёску. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamilavalieva26

На опубликованных кадрах девушка демонстрирует зрителям новую стрижку. Теперь она носит белое каре.

Фигуристка Валиева сообщила о начале музыкальной карьеры, трек уже в разработке
Фигуристка Валиева сообщила о начале музыкальной карьеры, трек уже в разработке

Ранее Life.ru сообщал, что 22 июля фигуристка впервые вышла на лёд после вердикта о дисквалификации. Она выступила в шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила".

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamilavalieva26

Юрий Лысенко
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