Камила Валиева показала видео после кардинальной смены образа
Российская фигуристка Камила Валиева поменяла образ. У себя в социальных сетях 18-летняя спортсменка поделилась видео, где показала новую причёску.
Камила Валиева показывает новую причёску. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamilavalieva26
На опубликованных кадрах девушка демонстрирует зрителям новую стрижку. Теперь она носит белое каре.
Ранее Life.ru сообщал, что 22 июля фигуристка впервые вышла на лёд после вердикта о дисквалификации. Она выступила в шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила".
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamilavalieva26