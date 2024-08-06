Камила Валиева показала видео после кардинальной смены образа

Российская фигуристка Камила Валиева поменяла образ. У себя в социальных сетях 18-летняя спортсменка поделилась видео, где показала новую причёску.

Камила Валиева показывает новую причёску. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamilavalieva26

На опубликованных кадрах девушка демонстрирует зрителям новую стрижку. Теперь она носит белое каре.