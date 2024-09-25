Глава USADA заявил, что CAS обращался с Валиевой как с подопытным кроликом

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт рассказал, что во время антидопинговой саги с участием Камилы Валиевой с юной фигуристкой обращались как с подопытным кроликом. Об этом он заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которую они выложили в своём телеграм-канале.

На этот раз пранкеры представились неким чиновником из Африки. Тайгарт сразу сказал, что сам по себе случай с Валиевой ужасен и даже может привести, что все замешанные в ситуации тренеры и врачи окажутся в уголовном розыске в США, если вся правда всплывёт на поверхность, поскольку Валиева на тот момент было всего 15 лет.

«Но этот случай покажется вам ещё более ужасным, если вы прочитаете само решение CAS, которое занимает больше ста страниц. Они обращались с Валиевой как с подопытным кроликом. Это всё невероятно печально. Нужно что-то сделать в отношении врачей и системы, которая это поддерживала и позволила этому произойти», — считает глава агентства.