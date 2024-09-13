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13 сентября, 11:49

Тарасова призвала не молчать об исчезновении заключения WADA в пользу Валиевой

Татьяна Тарасова и Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Дмитрий Феоктистов

Татьяна Тарасова и Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Дмитрий Феоктистов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала бесследное исчезновение заключения WADA, которое могло бы оправдать фигуристку Камилу Валиеву в деле о допинге. Тарасова уверена в невиновности юной звёздочки и считает, что WADA просто хочет убрать Россию из мирового спорта.

Также она раскритиковала работу людей, которые занимаются делом Валиевой.

«Есть люди, которые этим занимаются. Видите вы какие-нибудь результаты их работы? Никакие не видим», — высказалась Тарасова в беседе с 360.ru.

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Напомним, что речь идет о заключении экс-директора WADA в Лозанне Марсьяля Сожи, который доказал случайность попадания допинга в еду фигуристки. Его заключение могло бы стать решающим доказательством в расследовании, однако оно было убрано из дела. И в итоге Камилу Валиеву лишили олимпийского золота Пекина в командном турнире и дисквалифицировали на четыре года.

Полина Никифорова
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