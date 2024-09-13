Тарасова призвала не молчать об исчезновении заключения WADA в пользу Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала бесследное исчезновение заключения WADA, которое могло бы оправдать фигуристку Камилу Валиеву в деле о допинге. Тарасова уверена в невиновности юной звёздочки и считает, что WADA просто хочет убрать Россию из мирового спорта.

Также она раскритиковала работу людей, которые занимаются делом Валиевой.