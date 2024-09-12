«Политический заказ»: Журова уверена, что WADA специально скрыло данные о невиновности Валиевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала резонансную публикацию AP о том, что доказательство о невиновности Валиевой не дошло до суда. По мнению прославленной спортсменки, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выполняло политический заказ.

«У меня нет сомнений, что это был политический заказ. Буквально недавно все слышали про случай с теннисистом (Янником Синнером), где тоже присутствовала микродоза, но его оправдали», — напомнила Журова в разговоре с РИА «Новости».

Парламентарий считает, что случай с Валиевой был спланирован, ведь публикацию результатов допинг-пробы придержали до начала Олимпиады. В противном случае в командном турнире её бы заменила другая спортсменка и Россия всё равно бы выиграла золото, а Валиеву бы оправдали.

«Сейчас все суды прошли, а Камилу жестко наказали на срок, как будто она принимала анаболики, причем повторно», — возмутилась олимпийская чемпионка.