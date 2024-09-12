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12 сентября, 17:31

«Гюнтер, у нас проблема»: WADA скрыло доказательство, оправдывающее Камилу Валиеву

AP: Заключение эксперта WADA в пользу Камилы Валиевой исчезло из дела до суда

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Zuma

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Zuma

Руководство WADA (Всемирное антидопинговое агентство) скрыло заключение научного эксперта, в котором подтверждалась версия российской фигуристки Камилы Валиевой о попадании в её организм запрещённого препарата. Об этом пишет AP.

Источник журналтистов рассказал, что РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) наняло бывшего директора WADA в Лозанне Марсьяля Сожи, чтобы он провёл эксперимент перед началом суда. Согласно выводам специалиста, раскрошенный триметазидин действительно мог попасть в десерт дедушки фигуристки и в итоге привести к положительной допинг-пробе. Заключение эксперта стало бы дополнительным аргумент в защиту Валиевой, но о нём узнали генеральный директор WADA Оливье Ниггли и глава департамента разведки и расследований Гюнтер Янгер. Журналисты смогли получить доступ к их переписке.

«Гюнтер, у нас большая проблема. Так получилось, что Сожи сделал заключение по Валиевой крайне благоприятное для неё. Если это мнение РУСАДА, то мы должны оставаться непричастными к этому. Связываться с таким заключением, которое будет использовано в суде, — это для нас очень большая проблема», — отмечал Ниггли.

Он добавил, что WADA «должно прекратить это». В результате Спортивный арбитражный суд (CAS) даже не рассмотрел выводы эксперта Сожи.

Валиева впервые вышла на лёд после вердикта о дисквалификации
Валиева впервые вышла на лёд после вердикта о дисквалификации

Напомним, что Валиеву лишили олимпийского золота Пекина в командном турнире и дисквалифицировали на четыре года 29 января. На следующий день Международный союз конькобежцев переместил российскую сборную с первого места на третье. В Кремле уверены, что эти решения носят политизированный характер.

Никита Никонов
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