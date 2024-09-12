«Гюнтер, у нас проблема»: WADA скрыло доказательство, оправдывающее Камилу Валиеву

Руководство WADA (Всемирное антидопинговое агентство) скрыло заключение научного эксперта, в котором подтверждалась версия российской фигуристки Камилы Валиевой о попадании в её организм запрещённого препарата. Об этом пишет AP.

Источник журналтистов рассказал, что РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) наняло бывшего директора WADA в Лозанне Марсьяля Сожи, чтобы он провёл эксперимент перед началом суда. Согласно выводам специалиста, раскрошенный триметазидин действительно мог попасть в десерт дедушки фигуристки и в итоге привести к положительной допинг-пробе. Заключение эксперта стало бы дополнительным аргумент в защиту Валиевой, но о нём узнали генеральный директор WADA Оливье Ниггли и глава департамента разведки и расследований Гюнтер Янгер. Журналисты смогли получить доступ к их переписке.

«Гюнтер, у нас большая проблема. Так получилось, что Сожи сделал заключение по Валиевой крайне благоприятное для неё. Если это мнение РУСАДА, то мы должны оставаться непричастными к этому. Связываться с таким заключением, которое будет использовано в суде, — это для нас очень большая проблема», — отмечал Ниггли.