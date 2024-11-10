«Странно»: Президент РПЛ не оценил решение КДК по драке на матче «Спартака» и ЦСКА

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев счёл странным решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу массовой драки на матче между московскими клубами ЦСКА и «Спартак». По словам Алаева, у него возник диссонанс во время оглашения наказания.

«Мне кажется, судья (Алексей Сухой) потерял контроль. Драка была ожидаемой. Решение не читал, не видел протокола, но мне оно кажется странным», — подчеркнул президент РПЛ в беседе с журналистами.

Алаев выразил недоумение, что защитника ЦСКА Виллиана Рошу дисквалифицировали на три игры, полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова — на две, при этом наказание не затронуло Срджана Бабича и Сауля Гуарирапу.