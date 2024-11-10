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10 ноября, 16:15

«Странно»: Президент РПЛ не оценил решение КДК по драке на матче «Спартака» и ЦСКА

Президент РПЛ Алаев счёл странным решение КДК по драке в дерби ЦСКА — «Спартак»

Руслан Литвинов из «Спартака» получает красную карточку во время матча с ЦСКА. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Руслан Литвинов из «Спартака» получает красную карточку во время матча с ЦСКА. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев счёл странным решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу массовой драки на матче между московскими клубами ЦСКА и «Спартак». По словам Алаева, у него возник диссонанс во время оглашения наказания.

«Мне кажется, судья (Алексей Сухой) потерял контроль. Драка была ожидаемой. Решение не читал, не видел протокола, но мне оно кажется странным», — подчеркнул президент РПЛ в беседе с журналистами.

Алаев выразил недоумение, что защитника ЦСКА Виллиана Рошу дисквалифицировали на три игры, полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова — на две, при этом наказание не затронуло Срджана Бабича и Сауля Гуарирапу.

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Футболисту ЦСКА грозит долгая дисквалификация после скандального матча со «Спартаком»

Напомним, что 2 ноября «Спартак» победил ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ. Игра отметилась массовой дракой. Всё началось с нескольких жёстких стыков, из-за чего игроки взбесились и начали выяснять отношения прямо на поле. В ходе перепалки защитник армейцев Виллиан Роша отмахнулся от футболиста красно-белых Срджана Бабича, разбив тому губу. Судья быстро потянулся за красной карточкой. После просмотра VAR с поля был удалён одноклубник пострадавшего Литвинов.

Дарья Нарыкова
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