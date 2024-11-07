Виллиан Роша схлопотал трёхматчевую дисквалификацию после стычки в матче со «Спартаком»

Бразильский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Виллиан Роша не появится на поле ближайшие три матча в рамках Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку был дисквалифицирован за драку. Об этом в беседе с журналистами рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«КДК РФС принял решение дисквалифицировать Виллиана Рошу за агрессивное поведение в отношении соперника и агрессивное поведение в отношении официального лица матча на три игры РПЛ», — сказал Григорьянц.

Футболист может попробовать обжаловать решение контрольно-дисциплинарного комитета. В свою очередь, полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов, также принимавший активное участие в том конфликте, был отстранён на два матча.

«Литвинова КДК РФС дисквалифицировал на два матча за агрессивное поведение», — добавил глава комитета.